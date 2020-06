Roma, ragazzo di 14 anni investito sulle strisce: è morto sul colpo

​Tragedia nel quartiere dell'Infernetto a Roma, dove un ragazzo di 14 anni è stato travolto e ucciso da un’auto. E’ accaduto intorno alle 22, su un tratto di via Francesco Cilea, una strada a doppio senso di circolazione. E’ la polizia municipale ad occuparsi dei rilievi e della dinamica del mortale. Il ragazzo è morto sul colpo. Sono stati tanti i tentativi di rianimarlo da parte del personale di un’ambulanza ma tutto è stato vano. Il corpo è stato coperto con un lenzuolo bianco. Il conducente dell’auto dopo l’impatto fatale per il pedone si è fermato diversi metri più avanti. L’incidente mortale si è verificato davanti ad una scuola. Sul posto sono arrivati gli amici del ragazzo ed i famigliari. Scene di disperazione profonda. Urla strazianti per un ragazzo che ora non c’è più.

Ultimo aggiornamento: 9 Giugno, 00:31

