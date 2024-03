Ragazzo 19enne ucciso a coltellate a Firenze: non si esclude l'aggressione per droga

Tragedia nella notte a Firenze, dove un 19enne è stato ucciso a coltellate a due passi dalla stazione. Il ragazzo è stato soccorso in strada nei pressi di Santa Maria Novella intono all'una, ma i tentativi di salvarlo sono stati vani: è deceduto poco dopo all'ospedale di Santa Maria Nuova.

L'omicidio

La vittima sarebbe un ragazzo di 19 anni di origini moldave, che da quanto si apprende sarebbe stato accoltellato. Delle indagini se ne sta occupando la squadra mobile di Firenze e alcuni accertamenti sono in corso da parte della polizia scientifica: tra le ipotesi non è esclusa la pista che ricondurrebbe l'aggressione a questioni di droga. La polizia è intervenuta poco prima dell'una di notte in largo Alinari dove i sanitari avevano soccorso il ragazzo. Resta ancora da chiarire se l'aggressione sia avvenuta dove il 19enne è stato trovato o altrove.