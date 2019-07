Giovane mamma uccisa da un'auto mentre torna dal lavoro: Martina aveva un bimbo piccolo

LEGGI ANCHE

Una giovane mamma di 24 anni,, è stata travolta da un'auto che l'hae uccisa sul colpo.La ragazza, una cameriera, aveva terminato il suo turno di lavoro in un ristorante di Cava d'Aliga, frazione marinara di Scicli ( Ragusa ), ed è stata travolta da una Y10 mentre stava gettando la spazzatura nei cassonetti sulla strada provinciale per Sampieri.sul colpo: lascia un bambino di pochi anni. Il suo collega di lavoro che era uscito dal ristorante per aiutarla a riporre i sacchi di rifiuti nei cassonetti è rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale. Alla guida dell'auto c'era un giovane.