Reddito di cittadinanza, 111 denunciati a Roma: danno allo Stato per 250 mila euro

Centoundici persone appartenenti a 57 famiglie diverse usufruivano del reddito di cittadinanza senza i requisiti necessari. I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, al termine di una campagna di controlli svolti tra giugno e agosto 2022, li hanno denunciati per truffa ai danni dello Stato stimato in circa 250.000 euro. I militari, attraverso la sinergia investigativa con il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Roma e gli uffici territoriali dell’INPS, sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Roma, hanno vagliato le posizioni di circa 350 percettori, verificando i requisiti richiesti per l’emolumento facendo emergere molteplici irregolarità.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, nell’arco di un anno (da settembre 2021), hanno proceduto alla denuncia di 399 persone: 353 per l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, per un totale di euro 1.815.805 e altre 46 per l’indebita percezione del Reddito di Emergenza, per un totale di euro 77.060. Totale 399 persone denunciate per totale di euro 1.892.865,00. Gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a condanna con sentenza irrevocabile. 180922