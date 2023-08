Ricercato a Cuneo per omicidio del padre e dell'amico di famiglia, catturato Sacha Chang

Sacha Chang, il ragazzo olandese 21 anni con problemi psichici che ha ucciso mercoledì scorso a coltellate il padre e un amico di famiglia che li ospitava e da allora si è dato alla macchia nei boschi della Val Corsaglia è stato catturato dai carabinieri.

Si conclude l'incubo per la vita degli abitanti di Montaldo Mondovì, piccolo paese della val Corsaglia, in provincia di Cuneo, dove è avvenuto il duplice omicidio. Il 21enne si trovava in vacanza in Italia con il padre ospite a casa di un amico dell'uomo quando aveva afferrato un coltello colpendo a morte prima il genitore e poi l'amico, dileguandosi poi nei boschi dove questa mattina è stato individuato e arrestato.

Cuneo, uccide a coltellate il padre e un amico di famiglia, poi fugge nei boschi

Catturato l'assassino del padre e dell'amico di famiglia

Le indagini sul duplice omicidio di Lambertus Ter Horst, padrone di una casetta su tre piani in località Roa Piana, e Haring Chainfa Chang, il padre del giovane, sono condotte dal nucleo investigativo e coordinate dalla procura di Cuneo, ma le ricerche hanno coinvolto decine di uomini del comando provinciale agli ordini del colonnello Giuseppe Carubia.

Da quasi due giorni i militari dell'Arma erano sulle tracce di Sacha Chang.

Era stata diramata una descrizione dell'assassino: «Il ragazzo è biondo, alto circa un metro e 75 centimetri, indossa un paio di calzoncini corti e una maglietta grigia macchiata di sangue, ma potrebbe essersi liberato della t-shirt durante la fuga».