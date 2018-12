Venerdì 7 Dicembre 2018, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 13:08

RIETI - Esplosione sulla Salaria, tre indagati. «Ci sono 3 indagati con l'ipotesi di reato è omicidio colposo». È quanto ha detto il procuratore capo di Rieti, Lina Cusano, in merito all'incidente avvenuto mercoledì scorso nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio. L'iscrizione nel registro degli indagati di tre persone per l'incidente nell'area di servizio diBorgo Quinzio, si è resa necessaria «per lo svolgimento di attività irripetibili», ha spiegato il procuratore Cusano.I tre iscritti nel registro degli indagati della Procura di Rieti, per l'incidente nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio, sono il gestore e un dipendente del distributore e l'autista dell'autocisterna esplosa. L'ipotesi di reato per tutti è di omicidio colposo.