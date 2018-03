Rimini choc: «Odiamo i negri» e lo riempiono di pugni

Si sono presentati, in tre, al portone della sua abitazione in un comune del Riminese e non appena ha aperto l'uscio hanno cominciato ad aggredirlo urlando frasi come 'io odio i negrì e 'non finisce quì mentre uno lo ha colpito al volto con un pugno. Vittima dell'aggressione - così riporta la stampa locale riminese - un ragazzino 17enne, mamma italiana e papà africano, nato e cresciuto nella cittadina romagnola. In casa, all'arrivo dei tre - di cui il giovane conosce volti e nomi - con il 17enne c'era anche la madre.



Dopo averlo colpito, gli autori sono scappati mentre la donna ha soccorso il figlio caduto a terra. Ferito, con un labbro spaccato e un occhio che gli fa male, il giovane è stato medicato al Pronto Soccorso: oggi presenterà denuncia verso i ragazzi, coetanei, che lo hanno aggredito. Da quanto riferito dalla mamma ai quotidiani pare che già la scorsa settimana, in occasione della Fiera di San Gregorio a Morciano, fra i ragazzi e il figlio vi fosse stato un diverbio, forse per una ragazza e non era la prima volta che era stato raggiunto da insulti razzisti.

Mercoledì 21 Marzo 2018, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2018 14:16

