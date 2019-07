​Rissa e coltellate alla festa di matrimonio, tra gli invitati il ministro Trenta accompagnata dal marito

Alla festa nuziale era presente tra gli invitati anche il ministro della difesa Elisabetta Trenta , accompagnata dal marito. Subito è scattato un primo intervento da parte degli agenti della scorta della sicurezza del ministro. Sul posto, dopo il blocco della via dei Laghi, è intervenuto l'elicottero del 118 per portare il cameriere 21enne ferito all' ospedale San Camillo di Roma Sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa che hanno arrestato il cameriere di Rocca di Papa per rissa e lesioni gravi. Poi la cerimonia è continuata con il ministro Trenta e tutti gli invitati.A scatenare la violenta rissa con le coltellate, secondo una primissima ricostruzione, sarebbero stati i differenti carichi di lavoro tra i tre camerieri.