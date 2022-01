Un’altra vittima del Covid. Questa volta è Recanati a piangere un suo concittadino. Roberto Verdenelli, agente di commercio di 57 anni, si è spento ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Civitanova dove si trovava ricoverato da un paio di settimane. Molto conosciuto in città per il suo impegno politico all’interno del Movimento 5 Stelle, Verdenelli non era vaccinato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati