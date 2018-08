Roma, sfregio a piazza Venezia: bagno nudi nell'Altare della Patria tra selfie e risate

Un quarto d’ora fa a Piazza Venezia. Col cazzo di fuori dentro l’Altare della Patria. Tanto a Roma si può...(e abbiamo anche il video) pic.twitter.com/JUvrzmtGJ5 — Roma fa schifo (@romafaschifo) 19 agosto 2018

Domenica 19 Agosto 2018, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 21:08

Ancora una volta il centro di Roma preso d’assalto dai vandali. Con l'estate si sono moltiplicati i casi di inciviltà ai danni dei monumenti della Capitale e anche stavolta, in pieno centro, si è assistito a una vera e proprio offesa alla bellezze della città nel disinteresse più totale.Sfortunata protagonista dello “sfregio” stavolta Piazza Venezia dove alcuni “buontemponi” hanno pensato bene di denudarsi e combattere la calura d’agosto rinfrescandosi con un bagno nella fontana dell’Altare della Patria mentre divertiti si scattano selfie ricordo.La segnalazione arriva dall’account Twitter di “Romafaschifo” che alla foto allega una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Un quarto d’ora fa a Piazza Venezia. Col c***o di fuori dentro l’Altare della Patria. Tanto a Roma si può...(e abbiamo anche il video)”. Nei numerosi commenti indignati sulla rete si lamenta il disinteresse dei passanti e soprattutto la mancanza di forze dell’ordine in una zona centrale in un periodo florido per il turismo capitolino.