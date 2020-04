Mattarella solo e con la mascherina per l'omaggio ai caduti sull'Altare della Patria

Il presidente Sergio Mattarella ha voluto ricordare i caduti per celebrare il 25 aprile con un omaggio quasi in forma privata. A sorpresa questa mattina il presidente della Repubblica ha visitato l'altare della Patria a Roma da solo e con la mascherina. Sergio Mattarella ha salito la scalinata e ha reso onore al milite ignoto. In cima ha trovato due corazzieri, anch'essi con la mascherina, che hanno portato una corona al sacello del milite ignoto. Un trombettiere dei carabinieri ha suonato il silenzio.

Ultimo aggiornamento: 11:30

