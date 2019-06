Boato nella notte, fanno saltare il bancomat e fuggono in auto

Un forte boato, l'allarme della banca che scatta. Notte di paura in via Fosso dell'Osa a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 2.40. Inizialmente i vigilantes che sorvegliavano la struttura, insospettiti dall'antifurto attivatosi senza un motivo apparente, hanno contattato la Polizia. Arrivati sul posto gli agenti, in collaborazione con un responsabile e un tecnico della banca, hanno cercato di ricostruire la dinamica dei fatti, sui quali sta indagando la squadra mobile.



Testimoni hanno riferito di aver visto 3 o 4 persone in fuga a bordo di una macchina, altri hanno spiegato di aver sentito un forte boato provenire dalla banca. Non si registrano danni alla palazzina né ai condomini. È ancora in corso il conteggio delle banconote per accertare se sia stato sottratto o meno del denaro.

Martedì 25 Giugno 2019, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA