Roma, donna muore soffocata da un boccone mentre cucina il pesce

Stava cucinando il pesce e ne ha preso un boccone per sentirne il sapore. Un semplice rituale ripetuto migliaia di volte. Ma, ieri mattina, le è stato fatale. La donna, infatti, si è soffocata. Ha chiesto aiuto alla figlia che ha cercato di soccorrerla ma poi, senza fiato, è caduta in terra e per lei non c'è stato nulla da fare. La tragedia domestica è accaduta Pavona, ai Castelli. Inutile l'intervento del personale di un'ambulanza del 118...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati