Roma, esplosione in un palazzo: cadono macerie, residenti in fuga

Sabato 30 Giugno 2018, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 16:33

Paura fra i residenti e per i passanti al Tuscolano, dove una forte deflagrazione si è registrata in via Tito Labieno al civico 3. Erano circa le 12.45 quando si è registrata la forte esplosione. Si è trattato di una fuga di gas fra il terzo ed il quarto piano del palazzo. Il potente spostamento d’aria ha causato caduta di calcinacci sia all’interno dello stabile che all’esterno. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare i residenti.I pompieri hanno accertato che si era verificato il cedimento di un tramezzo (dalla parte del vano scala) causato dal’esplosione per una fuga di gas avvenuta nell'intercapedine delle due pareti confinanti tra il vano scala e quella della cucina dell'appartamento posto al quarto piano. Non ci sono persone ferite. Sul posto tecnici dell'Italgas, per gli accertamenti del caso è della messa in sicurezza dell'impianto del gas coinvolto dall’esplosione .