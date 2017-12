Roma allagata e tombini ostruiti: le strade diventano un tappeto di foglie

«Piove e Roma si allaga come al solito, visto che nonostante le promesse del partito dei Cinque stelle né le caditoie né i tombini sono stati puliti. Ma quest'anno grazie alla Raggi c'è una grande novità: per strada galleggiano anche i rifiuti che si sono accumulati in questi giorni di festa in tutta la Capitale dove nessun addetto alla pulizia dell'Ama è intervenuto per rimuoverli. Un altro record negativo per la sindaca peggiore che Roma abbia mai avuto». Lo scrive in una nota Enzo Foschi, vice segretario del Pd Lazio.

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 22:20

Piove, come da previsioni e come da stagione, e le strade e i marciapiedi di Roma si allagano di nuovo nonostante le precipitazioni non siano nemmeno troppo irruente. Sufficienti, tuttavia, a evidenziare la mancata rimozione delle foglie che "tappano" le caditoie e le canaline di scolo delle acque che così restano in superficie rendendo difficile e pericolosa la vita a pedoni e automobilisti. In alcuni quartieri è persino difficile vedere dove iniziano e finiscono i marciapiedi, in altri, anche centrali (vedi il video in via del Tritone), torrenti invadono le strade trascinando le foglie rendondo ancora più rischiosa la viabilità.Ma il Comune e l'Ama, anche grazie ad appalto esterni, non avevano promesso che il piano di raccolta delle foglie avrebbe funzionato? «Il Piano foglie è stato incrementato - venne annunciato - ci sono 34 squadre in più per la raccolta, sono state coperte 560 tratte stradali». E qualcosa, qualche foglia, insomma, forse si è pure mossa, ma evidentemente assai meno del necessario, vista l'allarmante situazione causata dall'acquazzone per nulla eccezionale del pomeriggio.Così, di fronte a quelle caditoie ostruite e pattinando sugli scivolosi ruscelli che coprono strade e marcipiedi, vengono in mente le critiche che il Movimento 5 stelle, e proprio da parte di colei che sarebbe diventata sindaca, scatenava in queste stesse, identiche situazioni. Ad esempio nel 2013, twittando di allagamento a Tor Bella Monaca.Oppure l'anno seguente, in cui la Raggi suggeriva "di ripulire le caditoie" già a novembre per evitare che il prevedibile maltempo dei mesi seguenti causasse disagi. Consigliata anche la potatura dei rami per scongiurare crolli pericolosi su auto e passanti.Da suggerire al fare la distanza resta sempre tanta, a volte evidentemente ancora incolmabile. Come sottolineano i cittadini sui social che anche oggi si sono trovati a mollo. In compagnia a volte dei sacchetti dei rifiuti che, accumulatisi di fianco ai cassonetti strapieni, sono stati trascinati via dai ruscelli estomporanei del pomeriggio.