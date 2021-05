Non ce l'ha fatta Elena Baruti, la studentessa di 18 anni investita da un'auto a Roma, su via Nomentana, giovedì scorso. La ragazza, che era stata ricoverata in condizioni disperate al Policlinico Umberto I, è morta questa notte, dopo oltre due giorni di agonia.

Anguillara, perde il controllo dello scooter: Alessandro muore a 37 anni

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati