Mercoledì 21 Febbraio 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 17:02

Schianto frontale tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Cerveteri, e un 28enne di Passoscuro, frazione di Fiumicino. Lo schianto è successo alle 3 di notte. Una delle due auto, secondo i primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, avrebbe invaso la corsia opposta.Versa in condizioni gravi il figlio del 61enne deceduto, trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Si tratta di un ragazzo di 28 anni, residente con il padre a Cerveteri. Padre e fglio viaggiavano su una Lancia K, l'altro ragazzo su una Polo Volkswagen.La statale Aurelia è chiusa da ore con gravi ripercussioni sul traffico e lunghe file per Roma, gli automobilisti sono costretti a imboccare l'autostrada Roma Civitavecchia.