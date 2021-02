Roma, due passeggeri viaggiano «attaccati» al bus: la scena che indigna in pieno centro

Quando si dice ‘attaccarsi al tram’, nel vero senso della parola. Accade a Roma, dove due uomini sono stati fotografati da un passante mentre viaggiano a bordo di un autobus dell’Atac: ma non dentro l’autobus, bensì in piedi sul paraurti posteriore, una scena che sembrava ripresa da un film d’azione. È successo intorno alle 11 di questa mattina in via di Porta Maggiore.

APPROFONDIMENTI ROMA Carceri, 576 detenuti positivi al Covid: cresce il focolaio a... IVREA Ivrea, incidente frontale tra una Smart e una Bmw: morta una ragazza... BOLZANO Coppia scomparsa a Bolzano, gli audio vocali in cui mamma Laura si...

Il motivo? Non è chiaro. Ma ciò che è chiaro è il degrado crescente nella Capitale: probabilmente - ma è solo un’ipotesi - i due non avevano il biglietto e in questo modo hanno pensato bene di evitare la possibilità di essere fermati e multati da eventuali controllori (raro incontrarne uno, in realtà). O in alternativa i due non volevano infilarsi nella calca dei passeggeri dell’autobus - per via del coronavirus - e potrebbero aver optato per una personale interpretazione del distanziamento sociale.

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA