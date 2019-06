Cassonetti dei rifiuti ancora a fuoco a Roma. Due i roghi che si sono verificati a poca distanza uno dall'altro alle 4.30 in zona Portuense. Due contenitori sono andati a fuoco in via Gandiglio e altri due in via del Colli Portuensi danneggiando lievemente un'auto in sosta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Eur che stanno ora svolgendo le indagini.





Da accertare le cause degli incendi. Analoghi episodi si sono verificati in altre zone della città nei giorni scorsi. Giornate in cui la raccolta dei rifiuti va a rilento e in vari quartieri ci sono secchioni stracolmi.

Venerdì 28 Giugno 2019, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 10:28

