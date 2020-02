«Vi uccido tutti», trans strappa la pistola a un poliziotto. La reazione lampo degli agenti evita la tragedia

Doveva essere un normale controllo. Una lite in casa. Ma quando i poliziotti sono arrivati, si è scatenato l'inferno: a un agente un uomo impazzito ha strappato la pistola d'ordinanza dal cinturone. E solo grazie alla reazione fulminea dei poliziotti si è evitato il ripetersi di quello che accadde nella questura di Trieste lo scorso ottobre, quando due agenti furono uccisi da un sudamericano che aveva rubato loro le pistole Stavolta, nonostante la follia, grazie alla prontezza di riflessi degli agenti, il balordo - nonostante una reazione violenta - è stato fermato e ammanettato. E' accaduto ieri pomeriggio in uno stabile di via Monte Favino, a. Unabrasiliana ha chiamato la polizia per denunciare di essere stata aggredita da un’amica.Gli equipaggi di due volanti intervengono nell’abitazione. Sembra una situazione normale. I poliziotti chiedono spiegazioni alla transessuale, 30 anni, brasiliana, del perchè avesse picchiato la connazionale. A quel punto la situazione è cambiata radicalmente.La trans si è trasformata in una furia: ha preso una pentola e l’ha tirata in testa ad un agente che è semisvenuto e poi ha colpito anche l’amica. Non solo, la straniera si è lanciata contro il poliziotto prendendogli la pistola di ordinanza. Ma la reazione dei colleghi è stata fulminea. Gli investigatori hanno neutralizzato la trans. Alla fine è stata arrestata per lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrestata è pregiudicata e clandestina in Italia. Quattro poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure mediche.