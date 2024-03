Frattamaggiore, proiettile nel cranio: il 19enne giocava alla roulette russa

Questa mattina i carabinieri di Frattamaggiore sono intervenuti presso l’ospedale di Pozzuoli per un 19enne ferito alla tempia con quello che sembrava un oggetto metallico. Il corpo estraneo è rimasto incastrato e sporgeva dal cranio.

Secondo quanto ricostruito dai militari il giovane era stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore e poi a quello di Pozzuoli, da un’ambulanza che lo aveva preso a bordo in via Vergara (Frattamaggiore). Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di documentare che l’oggetto incastrato era un proiettile esploso con una pistola a salve modificata.

A premere il grilletto lo stesso 19enne, mentre sfidava un giovane amico alla “roulette russa”. I due sono stati identificati e denunciati per Detenzione abusiva e ricettazione di arma alterata.

Sequestrata la pistola, rinvenuta in una campagna di Frattamaggiore su indicazione dei due ragazzi. Il 19enne non è in pericolo di vita ed è stato ritenuto guaribile in gg 10.