Roma, tassista aggredita da due uomini in centro storico, il video girato dentro l'auto: «Vi prego, chiamate la polizia»

Poco dopo le 15, dunque in pieno giorno, una tassista è stata aggredita nel Centro Storico di Roma, nella zona di Piazza della Chiesa Nuova, da parte di due uomini che dopo averla circondata hanno cominciato a prendere a calci e pugni la vettura, minacciando la donna affinché consegnasse loro le chiavi del taxi.

Un video girato dall'interno dell'auto ha registrato le urla intimidatorie dei due e i momenti di panico vissuti dalla vittima, che implorava aiuto da parte dei passanti: «Vi prego, chiamate la polizia». La tassista, che non conosceva gli aggressori, è infine riuscita a scappare e in seguito ha sporto denuncia contro ignoti.

Il sospetto è che i due assalitori possano far parte di un gruppo composto da una decina di persone, che frequentano abitualmente la piazza e, spesso sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti, si rendono protagonisti di minacce e intimidazioni, come più volte lamentato dai residenti. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili dell'aggressione, mentre sul caso si è mosso anche l’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè, chiamando personalmente la tassista per sincerarsi delle sue condizioni e per esprimerle solidarietà. Successivamente si è rivolto al Prefetto di Roma illustrandogli la gravità del gesto e sottolineando come, a causa del timore, numerosi tassisti siano stati spinti a non frequentare più la zona.