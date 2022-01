Roma, ultraleggero precipita a Monte Compatri: soccorso pilota 63enne

Un aereo ultraleggero è caduto nel pomeriggio in un terreno alle porte di Roma. I Vigili del Fuoco alle 15 circa sono intervenuti a Monte Compatri in via Prenestina Nuova, km 2 per soccorrere una persona caduta con un ultraleggero monoposto in una zona facilmente raggiungibile dai mezzi dei soccorsi. Il pilota, un uomo di 63 anni è stato stabilizzato e affidato in discrete condizioni al personale sanitario. L'aereo nell'atterraggio ha sbattuto contro alcune pietre presenti sul terreno che si trova vicino a delle case e alla strada.

