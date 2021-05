Variante indiana: boom di stranieri ricoverati, è allarme a Roma

È un’incidenza che tende gradualmente a scendere quella sui ricoveri negli ospedali ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: i pazienti che ancora si trovano nei reparti Covid e anche nelle Terapie Intensive. Non solo italiani, non solo romani.

Nelle ultime settimane almeno nei grandi ospedali della Capitale, primari ed anestesisti hanno registrato la presenza - tutt’altro che banale - di pazienti stranieri, asiatici per lo più e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati