Ultimo aggiornamento: 13:15

La giornata al mare con gli amici è volta in tragedia per un giovanissimo, che questa mattina ha raggiunto Leuca, nel Salento . Un tuffo e poi il malore, in acqua. Immediatamente soccorso dal 118, chiamato dai presenti, è in gravi condizioni.A breve aggiornamenti.