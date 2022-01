San Salvo, corto circuito causa incendio in casa: morti marito e moglie. I corpi ritrovati dalla figlia

Due anziani coniugi sono morti nella loro casa al numero 13 di vico Garibaldi, a San Salvo, a causa delle esalazioni scaturite da un incendio nell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito a una ciabatta multipresa, nel cuore della notte. Angelo Bruno, 90 anni, e Onorina Colameo, 87, entrambi di San Salvo, comune in provincia di Chieti, avrebbero anche provato ad allontanarsi non riuscendoci proprio a causa del fumo respirato. A scoprire l'accaduto la figlia stamattina. Sul posto i vigili del fuoco di Vasto, la polizia locale e i carabinieri. Le salme sono state trasferite a Chieti in attesa dell'autopsia.

