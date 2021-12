Sulmona, record positivi. Contagiato anche il vescovo Michele Fusco: «Non ho sintomi gravi»

Il combinato di antigenici e molecolari, gli effetti delle vacanze di Natale con i brindisi e gli abbracci, la variante Omicron e l’assalto ai tamponi nella speranza di consumare il veglione in tranquillità (ieri ci sono state file lunghissime nello screening organizzato dal Comune di Sulmona in piazza XX settembre: 970 tamponi e 17 positivi), hanno portato ieri al record assoluto di positivi al Covid-19 in Centro Abruzzo da quando è iniziata la pandemia. Novantaquattro casi sono infatti finiti ieri sul bollettino della Asl, compresi i 30 individuati dai tamponi rapidi (perlopiù fatti in farmacia) che con le nuove disposizioni regionali non hanno più bisogno della conferma del molecolare. Il precedente picco di casi si era avuto nel periodo più duro della seconda ondata, il 14 novembre del 2020, quando a referto furono messi 82 positivi.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Avezzano, maxi festa dei liceali: salgono a 50 gli studenti contagiati ABRUZZO Famiglia sopravvissuta alla fuga di gas. Una figlia è...

Ma allora, quando i vaccini non c’erano ancora, la situazione sanitaria era molto più grave. L’indebolimento del virus, come dicono gli esperti, nella sua ultima variante (pur essendo più contagiosa) rende di fatto meno traumatico l’incontro con l’infezione. Come nel caso del vescovo di Sulmona-Valva Michele Fusco, risultato positivo ieri al tampone (ma non ancora inserito nel bollettino ufficiale della Asl), rimasto contagiato probabilmente a seguito di alcune visite fatte da familiari nei giorni scorsi. «Non ho sintomi gravi e affronto con fede questa volontà di Dio della malattia – scrive Fusco sul suo profilo Facebook - L’attuale situazione mi porta ad annullare ogni appuntamento previsto in calendario almeno fino a domenica 10 gennaio». A lui la vicinanza del sindaco, in una città che mantiene sul territorio il record dei casi: 33 solo a Sulmona ieri, a cui seguono con perfetta proporzione demografica i 13 di Pratola Peligna e gli 8 di Castel di Sangro. Chi è oltre la media è invece Pacentro con 8 casi su mille abitanti. Ma il territorio è stato travolto ieri dal Covid un po’ ovunque: a Corfinio, Molina Aterno e Pescasseroli (con 3 casi), a Castel di Ieri, Roccaraso, Bugnara, Raiano, Castelvecchio Subequo e Ateleta (con 2) e ancora (con 1 caso) Gagliano Aterno, Villetta Barrea, Campo di Giove, Vittorito, Introdacqua, Civitella Alfedena, Roccacasale, Scontrone, Pettorano sul Gizio, Cocullo e Rivisondoli. In questo scenario anche i no vax, ieri, hanno annullato il sit-in in piazza Garibaldi: all’appuntamento c’erano solo sei locali contrari ai vaccini e ai green pass.