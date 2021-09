Savona, 27enne morta dopo il parto cesareo. Il bambino è grave, Toti invia gli ispettori

Morta dopo il parto. È successo a Savona. Una donna di 27 anni è morta la scorsa notte all'ospedale san Paolo di Savona dopo aver partorito con un taglio cesareo. Il bambino è stato trasferito al Gaslini di Genova ed è in condizioni gravi.

In attesa di riscontro diagnostico, l'Asl ha segnalato l'episodio alla procura per fare chiarezza sulla vicenda.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti «ha appreso con dolore la notizia della morte della giovane mamma avvenuta la notte scorsa all'ospedale San Paolo di Savona subito dopo il parto». Lo si legge in una nota di Regione Liguria. Il governatore ha immediatamente chiesto una relazione puntuale alla Asl2 e ha disposto l'invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto. La visita del presidente a Savona è stata annullata in segno di rispetto per il lutto della famiglia e della città.

Il governatore ha espresso «cordoglio e vicinanza ai familiari della 27enne. Siamo profondamente addolorati - ha detto Toti - per la scomparsa di questa giovane mamma. Chiediamo subito chiarezza su quanto accaduto e seguiamo minuto per minuto la situazione clinica del neonato, ricoverato al Gaslini. Siamo molto vicini al dolore della famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze».