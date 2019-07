Uccide la ex moglie al karaoke, si costituisce Domenico Massari: ​ha sparato davanti al carcere

Deborah Ballesio

Si è costituito nel carcere diintorno alla mezzanotte, l'uomo che sabato sera ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie. A quanto si apprende poco prima di costituirsi avrebbe sparato tre colpi di pistola in aria per attirare al'attenzione.Sabato sera Domenico «Mimmo» Massari, 54 anni, savonese, una gioventù ai margini della legalità, oggi meccanico disoccupato, si è armato di una pistola e in mezzo ai vacanzieri raccolti a cantare in un locale balneare della riviera ligure ha ucciso con 5 colpi di pistola la donna che odiava, Deborah Ballesio, 39 anni. Le ha sparato senza pietà sul palco del karaoke che lei aveva organizzato all' 'Acquariò di Savona. Lei lo aveva eliminato dalla propria vita, non potendo più sopportare sopraffazione, cattiveria e violenze. Prima di ucciderla le aveva detto «ti ricordi di me?», poi ha premuto il grilletto. I colpi hanno ferito anche altre tre persone. Era fuggito subito dopo il delitto, allontanandosi a piedi, e facendo perdere le tracce. È stato ricercato per ore. Gli inquirenti avevano anche diffuso una sua foto nella speranza di ricevere segnalazioni.