Giovedì 22 Novembre 2018, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava un giallo inestricabile al centro di Roma, addirittura fra la vegetazione del Pincio. Qualche giorno fa, una signora spaventatissima, ha chiamato la polizia raccontando che da un'aiuola e dal terriccio, spuntava uno scheletro.In pochi minuti gli agenti si sono recati sul posto.Ed effettivamente ad un primo sguardo, si trattava proprio di ossa umane. Insomma, poteva trattarsi di un omicidio. Ma poi, i poliziotti hanno visto che quelle ossa altro non erano che uno scheletro di plastica. Insomma non si trattava di un feroce omicidio della malavita ma di uno scherzo di cattivo gusto di qualcuno che ha usato il finto scheletro per divertirsi nella recente festa di Halloween. Nel giro di pochi minuti tutto è tornato nella normalità. L'autore dello scherzo, una volta identificato, rischia una denuncia per procurato allarme.