Rubata dal camion medico una scatola contenente teschi umani

Una scatola contenente alcuni teschi umani che si trovava in un camion medico a Denver, negli Stati Uniti, è stata rubata, secondo quanto riportato dai media locali.

Come sostenuto dagli agenti della polizia, i resti umani si trovavano nel mezzo per essere trasportati in una località dove dovevano essere sottoposti a studi medici nell'ambito del programma Science Care. Al momento, la polizia non intende rivelare ulteriori dettagli poiché il caso è ancora sotto inchiesta, tuttavia è stato riferito che finora non sono stati effettuati arresti.