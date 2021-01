Belluno, sciatore travolto da valaga, recuperato il corpo senza vita sotto 80 centimetri di neve

Una mattinata di sport per tre sciatori finita in tragedia. E' rimasto travolto da una valanga, uno sciatore altoatesino, sopra la Val Travenanzes, a poca distanza da Cortina d'Ampezzo. Il suo cadavere è stato rinvenuto sotto 80 centimetri di neve. Le ricerche erano partite dopo l'allarme dei compagni. L'uomo, P.P., 50 anni, di Badia (Bolzano), era partito assieme a due amici da Capanna Alpina. I tre avevano risalito il Valon de Campestrin, erano arrivati in cima al Monte Cavallo e Casale e volevano scendere verso la Val Travenanzes. Poco sotto la cima, i due compagni sono scesi uno alla volta e, quando è stato il suo turno, lo sciatore è rimasto un poco più alto, ha preso un cumulo di neve ventata ed è caduto prendendo velocità sul distacco, che lo ha trascinato per circa 900 metri nel vallone a fianco di quello da cui avrebbero dovuto scendere.

Scattato l'allarme, seguendo le coordinate girate dagli amici che erano arrivati a metà valanga, bloccati però da salti di roccia, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto la slavina, si è portato alla fine e ha iniziato a risalire dal basso la superficie in ricognizione. Poco dopo l'Artva dell'eliambulanza ha captato il segnale dello scialpinista. Sbarcati nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso e una unità cinofila hanno completato la ricerca e individuato il punto in cui si trovava, iniziando il sondaggio e la successiva estrazione dalla neve, mentre l'elicottero andava a imbarcare due soccorritori di Cortina e due dei Carabinieri.

Sbarcato anche il personale medico, non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. L'elicottero ha caricato a bordo in hovering i due compagni per trasportarli a valle, per poi provvedere al recupero della salma. Attrezzatura e soccorritori sono stati riportati alla base dall'elicottero dell'Air service center convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi.

Ultimo aggiornamento: 15:30

