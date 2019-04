Unaromana del II secolo che era stata rubata nel 2010 anella villa diè stata recuperata dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc). Individuata dagli investigatori in Spagna, l'opera verrà restituita all'attore e regista. Nell'ambito della stessa indagine, i carabinieri hanno ritrovato e riportato in Italia anche una scultura che era stata trafugata, sempre nella capitale, da Villa Borghese.