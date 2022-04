Semafori per le auto con il conto alla rovescia, arriva l’obbligo. Dubbi sulla sicurezza, gli esperti fiduciosi

Dopo 12 anni di gestazione e cinque dall’inizio delle sperimentazioni, arriva l’obbligo di installare i semafori con il conto alla rovescia. Un traguardo raggiunto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ha ultimato l’allegato tecnico e che farà l’ultimo passaggio in Commissione Europea prima del via.

La rivoluzione che inizieremo a trovare in tanti incroci nei prossimi mesi, con l’apposizione del conto alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati