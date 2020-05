« Silvia Romano nuda alla manifestazione per i migranti a Bologna». Il nuovo video-bufala sulla volontaria. A pochi giorni dal rientro in Italia di Silvia Romano - la volontaria 24enne rapita un anno e mezzo fa in Kenya e liberata venerdì scorso in Somalia - non accennano a diminuire gli assurdi insulti e le fake news sulla ragazza.

Leggi anche > Silvia Romano, la madre: «Chiunque dopo due anni di prigionia tornerebbe convertito, usate il cervello»



Il video ha anche una didascalia a corredo: «Silvia Romano che manifesta a favore degli immigrati prima di partire per l’Africa. Per questa abbiamo pagato 4.000.000,00 / 40.000.000,00 di euro…???? No…. fatemi capire bene…!!!».

Intanto, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle minacce e gli insulti social rivolti a Silvia Romano, per la sua conversione all'Islam e il presunto riscatto pagato. Il profilo Facebook della giovane volontaria risulta chiuso.

Ultimo aggiornamento: 23:12

