Simona suicida come la sorella campionessa, le figlie difendono il padre indagato per maltrattamenti

Non c’erano ieri e molto probabilmente sceglieranno di non esserci in aula neanche il giorno dell’udienza della discussione del rito alternativo le figlie di Simona Viceconte, la mamma 45enne morta suicida nella palazzina dove viveva a Colleatterrato Basso, a Teramo. Una di loro da poco è diventata maggiorenne, la sorella, invece, è ancora minorenne, ma entrambe dopo la morte della mamma sono rimaste accanto al papà, lo hanno sostenuto e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati