L'agente Sissy Trovato Mazza è morta, era in coma da due anni: la sua storia avvolta nel mistero

Domenica 13 Gennaio 2019, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 10:12

L'agente di ridotta in stato vegetativo da un colpo di pistola si è spenta a seguito di una grave infezione che ha complicato il quadro clinico. Sissyè morta nella casa di famiglia a Taurianova (Reggio), dove era stata trasferita una volta compreso dai medici che per lei non ci sarebbero state più speranze.LEGGI ANCHEDa due anni si trovava in condizioni critiche e purtroppo le speranze di sopravvivenza erano sempre più basse, motivo per cui, insieme ai familiari si è optato per il trasferimento a casa, dove sarebbe potuta morire circondata dal calore dei suoi affetti. E così è stato. A riportare la notizia è FanPage che precisa che il decesso è avvenuto nella scorsa notte. L'agente aveva 28 anni e della sua storia da tempo se ne occupa Chi L'ha visto, a causa del mistero che ruotava intorno a quel drammatico incidente.Sissy è stata ritrovata all'interno dell'ascensore dell'ospedale civile di Venezia, dove si trovava per lavoro, colpita da un proiettile della sua pistola, non è mai stato chiaro se si fosse trattato di un tentativo di suicidio o se qualcuno avesse voluto ucciderla. A lungo si è valutata la prima ipotesi, ma una serie di indizi e la convinzione dei familiari che non avrebbe mai potuto compirere un simile gesto, hanno poi fatto scattare anche delle indagini per tentato omicidio. Sissy per due anni ha lottato tra la vita e la morte: è stata sottoposta a delicati interventi, ma alla fine non ce l'ha fatta. Tutta la comnità si è stretta intorno al dolore della famiglia.