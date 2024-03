Julia Bravo, la soldatessa Usa che ha investito e ucciso un 15enne a Pordenone condannata a due anni

Il Tribunale di Pordenone ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione la soldatessa americana di 21 anni, Julia Bravo, in servizio alla Base Usaf di Aviano, che il 21 agosto del 2022 ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, che si trovava in una pista ciclabile di Porcia. La pena è stata sospesa. Non è stata riconosciuta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza in quanto il test alcolemico, che aveva dato esito positivo, era stato effettuato sulla conducente oltre due ore dopo l'incidente.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in piena notte la giovane donna accelerò nei pressi di una rotatoria, della cui presenza sostenne di non essersi accorta per l'assenza di illuminazione, e travolse il 15enne, Giovanni Zanier, che stava tornando a casa a piedi, con un amico rimasto illeso, dopo una serata in discoteca.