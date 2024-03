Stefania e i suoi bambini adottati da Bologna: «Pagheremo i funerali». La famiglia: «Non ci aspettavamo tanta vicinanza»

La morte di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre figli ha sconvolto non solo la comunità romena ortodossa di Bologna. Tutta la città è rimasta profondamente colpita dalla tragedia della famiglia distrutta nel rogo dell'appartamento di via Bertocchi scoppiato venerdì 15 febbraio. Tanto che il comune, tramite il sindaco Matteo Lepore, ha annunciato che si farà carico delle spese per i funerali insieme alla comunità ortodossa e che - se la famiglia lo vorrà - i resti terreni di mamma e figli potranno riposare nel cimitero cittadino.

I funerali di Stefania, Giorgia, Giulia e Mattia si terranno probabilmente nel fine settimana nella chiesa orodossa di San Luca Evangelista, la stessa dove i gemelli avevano ricevuto il battesimo.

La data definitiva dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore.

Le spoglie di mamma Stefania e dei suoi bambini non saranno trasportate in Romania per la sepoltura, ma potranno riposare nel cimitero di Borgo Panigale, nell'area dedicata agli ortodossi. A Bologna vive tutta la famiglia, compreso il papà dei bimbi, George Panaite, che potrà ccosì continuare a tenerli vicini nell'unico modo possibile.

«Come Comune di Bologna, insieme alla Chiesa Ortodossa, ci faremo carico delle spese e di quanto sarà necessario per le esequie di Stefania e dei suoi bambini», ha annunciato il sindaco di Bologna Matteo Lepore con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. «Tra ieri e questa mattina (ieri, n.d.r.) - scrive il primo cittadino emiliano - ho incontrato il compagno, la mamma e la famiglia per comunicare loro tutta la nostra vicinanza e sostegno come città e comunità. Ringrazio il Bologna Fc e la Virtus Pallacanestro - aggiunge - per l'attenzione che ieri sera hanno riposto pubblicamente verso questa tragedia, così come le tante persone che si stanno offrendo di aiutare». Quindi, conclude Lepore nel suo post, «sanno di non essere soli e che saremo al loro fianco, rispettandone le volontà e il dolore».

La famiglia di Stefania si è chiusa nel suo dolore e ha scelto la via del silenzo. Nessuno è intervenuto con frasi sopra le righe, neanche il papà dei bambini, ma hanno comunque tenuto a far sapere che la vicinanza e il sostegno ricevuti in questi giorni sono arrivati a destinazione. Hanno scelto come portavoce il parroco Vid Trandafir per comunicare i loro ringraziamenti: «Ringraziamo tutti per la vicinanza, non ci aspettavamo che tutta la comunità ci fosse così vicina».