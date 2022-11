Prima ha sparato due colpi d'arma da fuoco alla compagna convivente, poi con la stessa arma si è tolto la vita sparandosi alla testa. È la tragedia accaduta nelle scorse ore in una abitazione di via Martin Luther King a Cassano delle Murge, nel Barese.

Uccide la moglie e poi si toglie la vita impiccandosi al cavalcavia dell'autostrada: tragedia nel Salernitano

APPROFONDIMENTI Uccide la moglie e poi si toglie la vita impiccandosi Belluno, uccide la madre con una coltellata all'addome Cagliari: donna uccisa a coltellate dal compagno

Spara alla compagna e si uccide

La ragazza, una 18enne di origini marocchine, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Miulli" di Acquaviva (in provincia di Bari): le sono stati estratti due proiettili dal petto e, al momento, è in prognosi riservata. Per lui, un 21enne albanese, non c'è stato niente da fare. L'ipotesi, al momento su cui indagano i carabinieri della compagnia di Altamura, è quella di tentato omicidio - suicidio. Da chiarire il motivo alla base del gesto.