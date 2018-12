Strangolò e fece a pezzi la sorella, condannato a 15 anni: per il giudice è seminfermo di mente

LEGGI ANCHE

Era seminfermo di mente. Maurizio Diotallevi, 62 anni, l’informatico dei Parioli che nel ferragosto del 2017 ha ucciso e fatto a pezzi la sorella, Nicoletta, 59, per poi gettarla nei cassonetti, è stato condannato in abbreviato a 15 anni e 4 mesi. Il pm Marcello Cascini aveva chiesto 27 anni. Cade quindi la premeditazione del delitto.Due perizie - una disposta dal gip è una dalla difesa - avevano stabilito che era seminfermo al momento dei fatti. E che aveva vissuto a lungo la sorella, con lui convivente in una casa ereditata, «come una carnefice». E quando ha deciso di disobbedire alla «sua prevaricazione sadica» è ricorso «alla dissociazione».