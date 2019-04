Lunedì 8 Aprile 2019, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovo increscioso episodio nella zona ovest della città dopo l'aggressione della settimana al cronista del Giornale di Vicenza Valentino Gonzato. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 7 aprile, una mamma di 33 anni, che abita in zona, è stata spintonata e insultata da uno straniero di origine nord-africana, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, che si è poi dileguato tra le vie del quartiere.Secondo quanto ricostruito la signora, che fa parte del comitato spontaneo di cittadini che controllano il territorio, avrebbe ripreso con lo smartphone (per poi documentare il fatto) lo straniero che nel parco di San Giuseppe, in via Adenauer, si è messo ad urinare nei pressi di un albero. Quest'ultimo, accortosi della cosa, è andato su tutte le furie, aggredendo verbalmente la donna, spintonandola per poi cercare di strapparle di mano il telefono. Il violento diverbio ha richiamato sul posto altri residenti e a quel punto lo straniero ha preferito allontanarsi. La signora si è riservata di denunciare il fatto alle forze dell'ordine.