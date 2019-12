Studentessa 21enne denuncia minorenne straniero: «Mi ha drogata e poi violentata»

Una studentessa universitaria vicentina 21enne sarebbe stata drogata e violentata da un immigrato africano di 17 anni. Secondo quanto riporta oggi "Il Giornale di Vicenza" i fatti sarebbero accaduti in città la scorsa estate, ma emersi solo in questi giorni.



Secondo quanto si legge nella denuncia presentata (il suo racconto è al vaglio degli inquirenti e della Procura) la giovane si è fatta indicare lo straniero per acquistare della marijuana. Un primo contatto tra i due sarebbe avvenuto a Campo Marzo, poi la ragazza avrebbe accettato di raggiungere lo straniero nella sua abitazione in città per evitare di essere visti dalle forze dell'ordine.



Giunta in casa, sempre secondo il suo racconto, si sarebbe fatta convincere a provare una piccola dose di cocaina. A quel punto (ma non è escluso che possa aver bevuto qualche anche "cocktail") lei non avrebbe capito più nulla e il minorenne ne avrebbe approfittato per avere un rapporto sessuale con lei. Dopo i primi accertamenti, la Procura per i minorenni ha avviato un’indagine per violenza sessuale. Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA