Stupro Circeo, si indaga sul racconto della ragazza: i due romani indagati sentiti nelle prossime ore

È al vaglio della procura di Latina il racconto della ragazza di Roma ha denunciato una violenza sessuale da parte di 2 ragazzi romani a San Felice Circeo la notte di Ferragosto. La diciannovenne stava trascorrendo le vacanze sul litorale pontino: agli agenti del commissariato San Basilio di Roma che hanno raccolto la denuncia, ha raccontato di avere subito la violenza durante la notte trascorsa in una zona della spiaggia libera di San Felice Circeo.

Circeo, ragazza denuncia: violentata in spiaggia dopo la festa da due coetanei

Si trovava a un falò con altri amici,quando ha incontrato un coetaneo di Roma che aveva frequentato in quei giorni e che in quel momento era in compagnia di un amico che lei non aveva mai visto. La giovane si è fidata di quei ragazzi che erano in vacanza come lei e ha deciso di seguirli in un luogo più isolato. A quel punto, i due l'avrebbero costretta a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà: 10-15 minuti terribili in cui la diciannovenne non sarebbe riuscita a fuggire né a chiedere aiuto. La diciannovenne, sotto choc, si è poi recata al pronto soccorso dell'ospedale di Fondi per le violenze subite e, alcuni giorni dopo, ha denunciato tutto alla polizia. I due ragazzi, due studenti romani incensurati, sono indagati per violenza sessuale e nelle prossime ore, secondo quanto apprende l'AdnKronos da fonti investigative, potrebbero essere ascoltati dalla procura di Latina che sta cercando di chiarire quello che è accaduto quella sera.

Ultimo aggiornamento: 15:56

