Surf sul cofano dell'amico, Lorenzo morto a 18 anni dopo 9 giorni di agonia per la caduta dall'auto

Lorenzo Pjetrushi non ce l'ha fatta. Il 18enne, per una bravata, aveva fatto surf sul cofano dell'auto ma era cauduto, travolto poi dalla macchina. E' morto oggi, 29 gennaio, all'ospedale di Treviso dopo un'agonia durata nove giorni. Una spavalveria per vivacizzare un sabato sera che gli è costa la vita.

Surf sul cofano dell'auto, morto 18enne

Il 20 gennaio scorso, verso le 23, il giovane aveva fatto surf sul cofano dell'auto guidata dall'amico, ma era caduto a terra ed era stato travolto.

Una bravata tra ragazzi finita in dramma: il 18enne è stato ricoverato e le sue condizioni sono apparse subito in gravi condizioni. L'incidente era avvenuto a Cimadolmo, in via dello Sport. Il 18enne era lì in compagnia di altri quattro amici. A un certo punto hanno deciso di vivacizzare il sabato sera con una sfida: "surfare" sul cofano della macchina.

La vittima era scesa dalla Ford Focus su cui viaggiava la comitiva e si era posizionato sul cofano. Ma il brivido della surfata è durato poco: il 18enne è caduto ed è stato investito dall'auto. Gli amici hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica ed elicottero. Il ragazzo è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso al Ca' Foncello di Treviso, dove ha lottato tra la vita e la morte per nove giorni.