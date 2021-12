Tampone e quarantena, le nuove regole per viaggiare

Con l’ordinanza firmata l’altro ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza – e difesa ieri dal premier Mario Draghi dalle “perplessità” dell’Unione Europea – per entrare in Italia dagli altri paesi dell’Unione Europea bisogna dimostrare di aver fatto un tampone negativo nei giorni precedenti. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati