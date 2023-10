Roma, investita e uccisa mentre attraversa in via del Teatro Marcello: Laura Pessina aveva 58 anni. Gravissimo il marito

Ancora sangue sulle strade di Roma. Una turista italiana è morta in centro a Roma investita mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello. Secondo quanto si apprende dalla polizia locale la donna, che era in compagnia del marito, è stata falciata da un Suv. L'incidente mortale è avvenuto ieri e la donna è deceduta all'ospedale San Giovanni. Il marito, ferito, è ricoverato al Santo Spirito ed è gravissimo. Alla guida dell'auto un italiano di 78 anni.

Maurizio Ponzo, lo chef e la moglie morti nell'incidente di Palestrina: i figli di 5 e 10 anni rimasti senza mamma e papà, uno è ancora in terapia intensiva

La donna, Laura Pessina, di Milano, 58 anni, si trovava a passeggio per il centro storico con il marito, quando è stata travolta da un suv mentre attraversava le strisce pedonali di via del Teatro di Marcello all’altezza dell’omonimo monumento.

L'autore dell'incidente - scrive Repubblica - è indagato per omicidio stradale dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. L'uomo dopo aver travolto la coppia si è fermato a prestare soccorso, poi sul posto sono arrivati i vigili urbani. Argomenti