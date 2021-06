Pulisce il terreno, donna di 70 anni ustionata: è grave

Pulisce il terreno e rimane ustionata: grave donna di 70 anni. Oggi, alle 16:30, una squadra dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta nei pressi di un hotel a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, per un incendio di sterpaglie. Il rogo ha interessato una superficie di circa mille metri quadrati di un'area sul retro dell'albergo, che non è coinvolto nelel vicenda. I vigili del fuoco intervenuti con un'autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio e un'autobotte inviata sul posto dal Comando di Teramo, hanno spento l'incendio.

APPROFONDIMENTI COLONNELLA Tagliano vecchia cisterna di gasolio che prende fuoco: colonna di... CIVITELLA DEL TRONTO Esplode bombola a gpl in casa: 50enne ustionato. I vicini:...

Jeep si incendia sul raccordo autostradale, il conducente si salva scappando velocemente dall'auto

Nel frattempo il personale del 118 di Sant'Omero ha soccorso la donna di 70 anni del posto che aveva ustioni su tutto il corpo. L'anziana, in base ad alcune testimonianze, era impegnata nella pulitura del terreno, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Sant'Omero in attesa del trasferimento in un Centro specializzato nel trattamento delle ustioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alba Adriatica per gli accertamenti.