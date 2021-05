Terracina, ragazza cade da un terrazzo al porto: è in gravi condizioni

Grave incidente al porto di Terracina, dove una ragazza è caduta da un terrazzo nei pressi di una pescheria. Le sue condizioni sono molto serie, l'area è stata chiusa al traffico per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza dell'Ares 118 e trasferire la ragazza - sembra di 17 anni - all'ospedale "Goretti" di Latina o in un nosocomio romano.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Terracina e stando ai primi accertamenti la caduta sarebbe avvenuta in modo accidentale, mentre la ragazza era in compagnia di alcuni amici.