Terracina, raggira anziano fingendosi avvocato: arrestato 62enne napoletano

I carabinieri di Terracina hanno arrestato, nella flagranza del reato di truffa aggravata, un 62enne originario di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. In particolare, l'uomo, previo contatto telefonico, spacciandosi per avvocato, con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare un indennizzo immediato per un non meglio indicato investimento di un motociclista da parte del proprio figlio, riusciva a farsi consegnare la somma contante di euro 2.300 da parte di un 86enne di Terracina.

APPROFONDIMENTI PESCARA Pescara, anziana raggirata e derubata dei gioielli i due banditi... LA TRUFFA Imprenditore cilentano truffa la Regione: maxi sequestro beni,... IL CASO Truffa agli anziani, arrestati due banditi: restituiti seimila euro...

Il danaro è stato immediatamente recuperato e restituito all'avente diritto. L'arrestato, d'intesa con la procura di Latina, è stato temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Terracina per poi essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo, all'esito del quale il giudice del tribunale di Latina ha convalidato l'arresto disponendo, altresì, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.